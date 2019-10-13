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العراق يعيد خدمة البيانات 3G بعد ايقافها بسبب التظاهرات

اعادت وزارة الاتصالات خدمة البيانات 3G لجميع خطوط اجهزة الهاتف النقال في عموم محافظات العراق.

وكانت الوزارة قد حجبت هذه الخدمة خلال الايام الماضية على وقع الاحتجاجات في العاصمة بغداد، ومحافظات اخرى.

واعلنت الوزارة يوم الجمعة عن اعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة بعد ان شهدت قطوعات شبه مستمرة خاصة مع تفاقم الاحتجاجات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الاسبوع الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب اليوم انها استحصلت الموافقات الرسمية بشأن عودة خدمة الانترنت اعتباراً من هذا اليوم، مضيفة ان عودة الخدمة ستكون على مدار الساعة.

وكانت الحكومة العراقية قد حظرت شبكة الانترنت خلال الايام القليلة الماضية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب على خلفية الاحتجاجات الدامية التي قُتل على اثرها عشرات المتظاهرين واصيب الالاف بجروح.

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