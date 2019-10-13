القوات الأمريكية تنسحب من كوباني

أفادت مصادر ميدانية، اليوم الأحد، بانسحاب القوات الأمريكية من مدينة كوباني بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، باتجاه قاعدتها جنوب المدينة، وسط سقوط قذائف على المدينة ما أسفر عن سقوط جرحى.

وقالت تلك المصادر إن «قوات التحالف الدولي انسحبت من قاعدة تلة مشته نور المطلة على المدينة من الجهة الجنوبية، باتجاه قاعدتها في مفرق كوباني – صرين».

وبالتزامن مع ذلك أكدت تلك المصادر أن «الجيش التركي قصف مدينة كوباني بعدة قذئف ما أسفر عن سقوط جرحى بين المدنيين».

وأشارت إلى أن «المدينة تشهد حالة نزوح باتجاه القرى الجنوبية».