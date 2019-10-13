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الكورد الفيليون في بغداد يستنكرون “بشدة” هجوم تركيا على كوردستان سوريا

استنكرت الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين يوم السبت بشدة الهجوم الذي يشنه الجيش التركي على كوردستان سوريا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، “نعبر عن استنكارنا الشديد للاجتياح الذي تنفذه القوات التركية على ابناء شعبنا الكوردي في شمال شرق سوريا ونضم صوتنا الى صوت ابناء شعب كوردستان كوننا جزءا من الأمة الكوردية يؤلمنا ما تمر به من اعتداء سافر على المدنيين وتعرضهم للقتل والنزوح من مناطقهم بحجة محاربة الاٍرهاب”.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الى التدخل “لإيقاف نزيف الدم والاعتداءات على حقوق المواطنين الكورد .

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكوردية السورية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض قواته التي تدعم الكورد في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

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