النضال والإبداع … نص فكري

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فوق كل قصيدة نهر وفي كل نهر حكاية وفي كل حكاية روح

لم تسقط …

قطعوا النصف المائل من الحرية والنصف الاخر وقف بجانبهم فهم بحاجة للقصائد للأنهار للحكايات للأرواح

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لا فراغ في العشق …

كل القصص المجنونة وجدت لنفسها مساحة في التاريخ فالأبطال رحلوا الأوراق الصخور الرسوم تحمل بعض الأجوبة بعض الخرافات بعض النقاط الحساسة تلك الأشياء عبارة عن لحظات وحالات مليئة بالعاطفة والشغف

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هي وحدها من تتحكم ببوصلة النجاح ربما هنالك عوامل اخرى لكن النتيجة النهائية تكشف ان وجودها هو سبب الصواب

التفاصيل the details …

هي مسألة معقدة للكثيرين فعدم فهمها سبب الفشل وهذا يظهر بشكل واضح من خلال علاقة البشري بما هو حي وجامد حيث يكتسب كل طرف المزيد من الفوضى والعبث فخلو العلاقة منها يعني فشلها وبالتالي اتساع دائرة الخطأ

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لا يوجد قراءة للسياسة وليس هنالك معادلة سياسية والدليل الحروب والازمات التي لا تفارق الشعوب والامم

الإمبريالية الأمريكية أنموذجا

رف يكتظ بالتقارير حروف طويلة كلمات عريضة فوق الطاولة

تحتها سلطة المال واشارات العنف وأخواتها …

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مجتمعات متقدمة تقرأ وتأخذ من النص عصارة الفكر الحر وتستخدمه كدليل إرشادات ثورية للمشروع التحرري

بلا شك صانعوا الحرف والكلمة ملتزمون بالكتابة الدقيقة حول المواد الاساسية

لكان العكس …

الهدف هو المواد الثانوية التي تناسب تطلعات ورؤى صاحبها إختياراته الشخصية تجاربه الفردية صراعه مع الذات مغامراته مع الإرادة وتصفية حسابات جانبية

النضال والإبداع ليسا بكبش فداء

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب