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بارزاني يخطر “رئيس تيار الغد” بما يتعرض له الشعب الكوردي في سوريا

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني خلال استقباله، السبت، لرئيس تيار الغد السوري الشيخ احمد عاصي الجربا، اخر التطورات في شمال شرق سوريا، معربا عن قلقه من نزوح الناس والكوراث والمآسي التي يتعرض لها الشعب الكوردي في سوريا.

وجاء في بيان لموقع بارزاني انه استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل، اليوم السبت، رئيس تيار الغد السوري الشيخ احمد عاصي الجربا ووفد مرافق له.

واشار البيان الى ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الاوضاع السياسية في سوريا واخر التطورات في “غرب كوردستان” في اشارة الى المناطق ذات الاغلبية الكوردية شمال شرق سوريا، مبينا ان بارزاني عبر عن قلقه على مصير الشعب الكوردي في سوريا وشرح للوفد الضيف نزوح الناس والكوراث والمآسي التي يتعرض لها الشعب الكوردي في سوريا.

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