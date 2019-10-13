بعد تحفظ قطر والصومال ست قرارات لوزراء الخارجية العرب لادانه العدوان التركي

اكد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فـي الدورة غير العادية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم السبت 12 اكتوبر 2019 التي اختتمت قبل قليل بحضور وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم خصصت لمناقشة العدوان التركي على شمال شرق سوريا على ان وزراء الخارجية العرب اتفقوا على ادانه للعدوان التركي على سوريا .

واشار ابو الغيط في المؤتمر الصحفي عقب اختتام الاجتماع لوزراء الخارجية العرب وفي تلاوة القرارات الست بان ديباجة اليان الختامي الى اهمية الحل السياسي للزمة السورية

وقال ابو الغيط بان الوزراء اجمعوا على ادانه العدوان التركي على سوريا واعتباره خرقا لمبادي وميثاق الامم المتحدة واعتبار العدوان بانه يعد تهديدا للامن القومي العربي وللامن والسلم العالمي .

كما دعا وزراء الخارجية العرب لوقف العدوان التركي على سوريا وسحب قواته من الاراضي السورية ورفض اية محاولة تركية للتغير الديموغرافي للمنطقة .

وحمل وزراء الخارجية العرب الجانب التركي الكامل لاي تداعيات من جراء عدوانه على شمال سوريا وخاصة عودة تنظيم داعش الارهابي للمارسة فعالياته العدوانية وتحميلها المسئولية الكاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية .

كما جدد وزراء الخارجية العرب على وحدة الاراضي السورية وسلامة وامن شعبها والبدء الفوري لاعتماد الحل السلمي والسياسي في سوريا وخروج القوات التركية والقوات الاجنبية واتخاذ سوريا لخطوات عملية لاستعادة دورها وعودتها لمنظومة العمل العربية ومجلس الجامعة العربية .

وطالب البيان مجلس الامن الدولي لوقف العدوان التركي على الاراضي السورية وتكليف الامين العام للجامعة العربية السيد احمد ابو الغيط لنقل القرار لمجلس الامن وترتيب زيارة وفد وزاري عربي مفتوح للمجلس .

واكد وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي النظر باتخاذ الاجراءات السياسية والدبلوماسية والسياحية والتعامل العسكري وسبل التصدي لهذا العدوان عبر تشكيل لجنة عربية لبحث العدوان التركي على سوريا .