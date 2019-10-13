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تطورات الحالة الجوية الممطرة التي تشهدها البلاد

تشير صور الاقمار الصناعية، السبت، إلى استمرار التقلبات الجوية خلال الاسبوع الحالي، وهناك مؤشرات لحالة جوية ممطرة شاملة لكافة المدن نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في حسابه على الـ” فيسبوك”، اليوم، (12 تشرين الأول 2019)، وأضاف ان “السحب التي تتواجد في اجواء البلاد كما ترصدها الاقمار الصناعية منتصف نهار اليوم السبت.. ويشاهد اشارات البرق في بعض المناطق من مدن شمال البلاد يرافقها زخات أمطار ستمتد إلى مناطق غرب ووسط البلاد وربما تشمل بعض مناطق الفرات الاوسط كذلك العاصمة بغداد”.

وأوضح قائلا: “أما الاجواء الرطبة في الجنوب والوسط متوقع استمرارها هذا الاسبوع”.

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