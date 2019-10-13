دعوة دولية لعقد قمة عربية لادانه العدوان التركي في سوريا

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد وزراء الخارجية العرب اليوم السبت الحادي عشرة من اكتوبر 2019 الجاري خلال كلماتهم في الاجتماع الطاريء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي دعت اليه مصر بتفعيل الدور العربي في سوريا لادانه اية استباحة لاي اراضي عربية كما دعوا الاسراع لعقد قمة عربية تحضره كافة الدول العربية لبحث كافة الاوضاع وليس الوضع في سوريا فحسب .

واشار وزراء الخارجية العرب كلماتهم وهم ( نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي والدكتور أنور محمد قرقاش ، عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل والشيخ خالد ال خليفة وزير الخارجية البحريني و خميس الجهيناوي وزير خارجية تونس و وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد و السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية والسفير الصومالي في مصر توفيق احمد عبد الله ) على اهمية التركيز على ادانه العدوان التركي لانتهاكه حرمة سوريا .

واجمع وزراء الخارجية في الدول العربية على ضرورة الخروج بموقف حازم لردع هذا العدوان مهما كانت الاعذار كما طالبوا بضرورة خروج كافة القوات التركية والاجنبية الاخرى ومع اهمية عدم ترك الجمهورية العربية السورية لوحدها في هذه الازمة التي تعيشها فوق ترابها الوطني .

كما اشار وزراء الخارجية العرب على تفعيل الدور العربي في سوريا لادانه اية استباحة لاي اراضي عربية كما دعوا الاسراع لعقد قمة عربية تحضره كافة الدول العربية لبحث كافة الاوضاع وليس الوضع في سوريا فحسب .

كما اجمع وزراء الخارجية العرب بالاضافة الى ادانه العدوان التركي على سوريا باشد العبارات بضرورة ايجاد الحلول الناجعة للازمة السورية والدعوة لعودة سورية الى موقعها الرسمي في مجلس الجامعة العربية لكونها من الدول المؤسسة لها .

وعقب الجلسة العلنية قبل قليل اعلن وزير خارجية العراق الدكتور محمد علي الحكيم عن ان انعقاد الجلسة المغلقة التي سيتم فيها مناقشة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم .