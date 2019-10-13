علي رضا تابش: تشكيل سوق إقليمي للأفلام، أحد أهم استراتيجيات السينما الايرانية المعاصرة

«عليرضا تابش» يلقي كلمة حول الانتاج المشترك بمهرجان السليمانية السينمائي الرابع

منصور جهانی – في إشارة إلى حقيقة أن مؤسسة فارابي بذلت جهودا حثيثة في السنوات الأخيرة، تم العمل على انشاء أرضية من أجل تسهيل التواجد الخاص للسينما الإيرانية على الساحة الدولية، في هذا السياق قال «علي رضا تابش» مدير مؤسسة الفارابي السينمائية: في مجال الإنتاج المشترك للأفلام، في العصر الجديد، أصبح التركيز على هذا الوضع استراتيجياً بشكل مهم. لأننا نرى أن الإنتاج المشترك هو مفتاح الدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. السينما الإيرانية أكثر استجابة للدول المجاورة، بسبب مكانتها الدولية المشهود لها. سواء من حيث المحتوى بسبب المشاركة الثقافية والتاريخية والدينية، أو من حيث المعدات التقنية والمعرفة السينمائية، بسبب توسع صناعة الصور في إيران، لذلك من الممكن توسيع التعاون مع الدول المجاورة.

تعاون مؤسسة الفارابي للسينما مع الدول المجاورة

قال أيضا: بناءً على هذا الرأي، تعمل مؤسسة الفارابي للسينما على توسيع تعاونها مع الدول المجاورة في الإنتاج المشترك:

– تركيا: تشارك في إنتاج فيلم «شجرة الجوز» Walnut Tree للمخرج فيصل (بالتعاون مع ألمانيا وبلغاريا). (كم أن عملية ماقبل الانتاج تمت في ايران). (تعاون موسع للسينما الإيرانية مع تركيا، مع إنتاج ثلاثة أفلام سينمائية وفقا لأسلوب التعاون نفسه.

– أرمينيا: توقيع اتفاقية تعاون سينمائي. في قسم الانتاج المشترك تعاون لمهرجان المشمش الذهبي، والإنتاج المشترك لفيلم «يُفا» لأناهيد آباد.

-أذربيجان: مذكرة سينمائية قيد التنفيذ و بانتاج مشترك، فيلم «قلعة الحب» من إنتاج «أمير شهاب رضويان» العام الماضي.

ـ العراق: مذكرة تفاهم سينمائية، عرض أفلام إيرانية في العراق، تعاون بين المهرجانات ، دعم الإنتاج المشترك.

-إقليم كوردستان: مذكرة مع مهرجان السليمانية الدولي للأفلام وتوزيع الأفلام ومناقشة الإنتاج المشترك لفيلمين سينمائيين.

-باكستان: مشروع عمل قيد التنفيذ و بنتاج مشترك ومتابعة عروض الأفلام السينمائية الإيرانية في باكستان.

– الهند: بيع الأفلام الإيرانية على صفحات الإنترنت ، الإنتاج المشترك لمشروعين ، «ابنة الشيطان» و «مرحبا مومباي» من قبل إيران والهند على مدى السنوات الثلاث الماضية.

التعاون السينمائي لإيران مع عُمان وقطر وكازاخستان وأفغانستان وروسيا وكوريا الجنوبية والصين وصربيا وفنلندا وفرنسا وجمهورية التشيك وألمانيا والولايات المتحدة أو اتفاقيات موقعة (مثل صربيا وروسيا و كوريا …) أو في العملية (مثل: الصين، فنلندا، عمان، إلخ)

المهرجانات الإقليمية والدولية هي مكان للكشف عن الإنجازات المشتركة

أكد مدير مؤسسة الفارابي للسينما في إيران في جزء آخر من تصريحاته: لقد حان الوقت لاحتضان ما قيل ، وبتنفيذ هذه التفاهمات، قم بإعداد المجال لصناعة الأفلام المشتركة لصانعي الأفلام في المنطقة بالتعاون مع صانعي الأفلام الإيرانيين وصناع الأفلام المعاصرين وغيرهم من البلدان المهتمة. إذا تم توسيع الإنتاج المشترك للفيلم وتعريفه كآلية دائمة له ، فإن المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية يمكن أن تكون وسيلة لكشف النقاب عن الإنجازات المشتركة ، وكذلك مقدمة لتشكيل سوق إقليمية مشتركة، بالإضافة إلى الإنتاجية الثقافية والعوائد التجارية ؛ سيكون لها أيضا تأثير اقتصادي. إذا تم توسيع الإنتاج المشترك للفيلم وتعريفه كآلية دائمة له، فإن المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية يمكن أن تكون وسيلة

لكشف النقاب عن الإنجازات المشترك، وكذلك مقدمة لتشكيل سوق إقليمية مشتركة، بالإضافة إلى الإنتاجية الثقافية والعوائد التجارية؛ سيكون لها أيضا تأثير اقتصادي.

تعرف السينما الإيرانية هذه الأيام باسم «السينما الانسانية» في العالم

كذلك أضاف: يمثل تشكيل سوق الأفلام الإقليمي أكبر وأهم إستراتيجية للسينما الإيرانية في العصر الحديث، وقد تمكنا من اتخاذ خطوات مهمة للغاية حتى الآن. اليوم، يجب علينا زيادة مستوى الإنتاج المشترك في صناعة الصور والسعي لتحقيق العرض الإقليمي والعالمي، باستخدام التقنيات الجديدة والاعتماد على المعايير العالمية. تعد السينما الإيرانية، التي لها تاريخ من 120 سنة، أقدم سينما في المنطقة ، وهي اليوم تُعرف باسم «السينما الإنسانية» في العالم ، ويمكنها أن تمثل وتمثل كرامة الفن والثقافة الإيرانية الإسلامية.

المساهمة في السينما الإيرانية لتسريع تقدم السينما العراقية والكردية

أكد «علي رضا تابش»، مدير مؤسسة فارابي للسينما في إيران و مدير مهرجان أصفهان الدولي لأفلام الأطفال والشباب الـ32 في نهاية كلمته، قائلا: تتمتع السينما الإيرانية بقدرة كبيرة على البرمجيات (الأفكار ورأس المال البشري) ولديها إمكانات التعاون الدولي في مجال التعليم والتدريب المهني بالإضافة إلى الإنتاج المشترك. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تطبيق تجاربها، يمكن للسينما الإيرانية أن تسرع في إعادة بناء السينما العراقية والكردية والنهوض بها حتى تقدم صورة فريدة عن نفسها كسينما خفيفة إلى جمهور عالمي، بدلاً من اتباع السينما المهيمنة. يختفي التدفق العالمي الحالي. من المأمول أنه بالتعاون مع مديرية الثقافة والسينما الإقليمية في كردستان العراق ومديري مهرجان السليمانية السينمائي الدولي، سنتمكن من إنتاج وتوزيع منتجات الفيديو في مجموعة متنوعة من التنسيقات على مدار العامين المقبلين.

تصوير: منصور جهانی

مدير العلاقات العامة لمهرجان أفلام السليمانية الدولي.