فرار “دواعش” عراقيين من سجن القامشلي

حذر مسؤول في الإدارة الذاتية الكوردية يوم السبت من تكرار عمليات هروب معتقلين إرهابيين من السجون في شمالي سوريا، مع استمرار العملية العسكرية التركية.

وقال عضو الهيئة الإدارية للهلال الأحمر، كمال درباس، في حديث لـ”راديو سوا” ، إن عراقيين كانوا من بين عناصر داعش الذين هربوا من سجن في مدينة القامشلي، الجمعة.

وأفاد درباس بأن “عناصر داعش استغلوا تقليص عدد الحراس المسؤولين عن حماية السجون، بعد التحاق كثيرين منهم للمشاركة في صد الهجوم الذي تنفذه القوات التركية على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية”.

وقال درباس إن “حالة من العصيان بدأ يقوم بها معتقلون من مسلحي داعش، لإثارة الفوضى داخل المعتقلات تمهيدا لتنفيذ عمليات هروب جماعي”.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، فرار خمسة معتقلين من تنظيم داعش من أحد السجون التي تديرها، بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وتشن تركيا هجوما واسع النطاق على مناطق سيطرة الكورد في شمالي سوريا منذ يوم الأربعاء، مما أثار مخاوف من أن الهجوم ربما يقوض الأمن في أكثر من 12 منشأة تابعة لقوات سور يا الديمقراطية حيث يتم احتجاز أكثر من 10 آلاف عنصر من داعش.