Posted on by

كركوك تنتخب هيئة ادارية جديدة لاتحاد ادبائها وسط انسحاب التركمان

اجرى اتحاد الادباء فرع محافظة كركوك يوم السبت انتخابات اختار فيها هيئة ادارية جديدة له.

وكانت النتائج كالاتي: حيث الفائزين من العرب هم كل من: محمد خضر حيث حصل على ٤٨ صوتا، وسداد هاشم على 46 صوتا.

ومن التركمان فقد حصل كل من: محمد حسين على 44 صوتا بنما حصل ابراهيم نور الدين على 8 اصوات.

ومن الكورد فقد حصل شكر خليفة على ٢٦ صوتاً، فيما حصل يوسف محمد شواني على ٢٤ صوتا.

والاعضاء الاحتياط هم كل من: عبد الستار إسماعيل كاكي اذ حصل على ١٣ صوتا وحقق عارف معروف ١٢ صوتاً.

وقال مراسلنا ان التركمان الذين انسحبوا طالبوا بتأجيل الانتخابات وتعديل النظام الداخلي للاتحاد الامر الذي جوبه برفض اللجنة المشرفة وقام المنسحبون مع بداية الانتخابات برفع اصواتهم لمنع اجراء الانتخابات الا ان اللجنة مضت في عملها.

وفي ختام المؤتمر انتخب اعضاء الهيئة الإدارية المنتخبين محمد خضر الحمداني رئيسا لها.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close