كركوك تنتخب هيئة ادارية جديدة لاتحاد ادبائها وسط انسحاب التركمان

اجرى اتحاد الادباء فرع محافظة كركوك يوم السبت انتخابات اختار فيها هيئة ادارية جديدة له.

وكانت النتائج كالاتي: حيث الفائزين من العرب هم كل من: محمد خضر حيث حصل على ٤٨ صوتا، وسداد هاشم على 46 صوتا.

ومن التركمان فقد حصل كل من: محمد حسين على 44 صوتا بنما حصل ابراهيم نور الدين على 8 اصوات.

ومن الكورد فقد حصل شكر خليفة على ٢٦ صوتاً، فيما حصل يوسف محمد شواني على ٢٤ صوتا.

والاعضاء الاحتياط هم كل من: عبد الستار إسماعيل كاكي اذ حصل على ١٣ صوتا وحقق عارف معروف ١٢ صوتاً.

وقال مراسلنا ان التركمان الذين انسحبوا طالبوا بتأجيل الانتخابات وتعديل النظام الداخلي للاتحاد الامر الذي جوبه برفض اللجنة المشرفة وقام المنسحبون مع بداية الانتخابات برفع اصواتهم لمنع اجراء الانتخابات الا ان اللجنة مضت في عملها.

وفي ختام المؤتمر انتخب اعضاء الهيئة الإدارية المنتخبين محمد خضر الحمداني رئيسا لها.