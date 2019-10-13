لجنة النفط بمجلس البصرة توجه اتهاماً للبرلمان وتهدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية

اتهمت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، مجلس النواب برمي “كرة المشاكل” في ملعب مجالس المحافظات، مشيرةً الى أن قرار التجميد “غير قانوني” وسنلجأ للمحكمة الاتحادية.

وقال رئيس اللجنة علي شداد الفارس، في حديث : “كان الأحرى بمجلس النواب أن يعقد جلسة مفتوحة لحل مشاكل المتظاهرين وليس أن يتنصل من المسؤولية ويرمي كرة المشاكل بملعب المجالس المحلية”.

ولفت الفارس الى أن “مجالس المحافظات أتت من خلال الدستور، وليس للبرلمان الحق في تجميد او الغاء المجالس فذلك مخالفة دستورية”.

وأضاف، أن “مجلس البصرة سيلجأ للمحكمة الاتحادية، في حال صوت البرلمان على قرار التجميد او الإلغاء”.

وتساءل رئيس اللجنة “من له السلطة في حل مجلس النواب العراقي؟، فان من له السلطة في حل مجلس النواب هو فقط من لديه السلطة في حل مجالس المحافظات”.

وكان مجلس النواب، قد قرر، الثلاثاء (08 تشرين الأول 2019)، تجميد عمل مجالس المحافظات والغاء مجالس البلديات والأقضية.

وقال مصدر برلماني، في حديث إن “مجلس النواب قرر تجميد عمل مجالس المحافظات والغاء مجالس البلديات والأقضية”.