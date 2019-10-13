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لماذا يتمسك الفاسدون بنظام الانتخابات الحالي

احمد كاظم

اولا: فاسدوا الرئاسات الثلاث و شبكاتها يصرون على نظام سنت لوغو بكل اشكاله لانه سهل لهم التزوير و التجيير و بيع وشراء اصوات الناخبين بدون علمهم.

ثانيا: القوائم المغلقة و النصف مفتوحة و المفتوحة سهلت للفاسدين التزوير و التجيير و بيع و شراء اصوات الناخبين بدون علمهم.

ثالثا: الكوتة للمرأة مكنت زوجات و بنات و قريبات و عشيقات فاسدي الرائاسات الثلاث من الحصول على 25% من مقاعد البرلمان.

الكوتة حولت المرأة الى جارية تأتمر بأمر اولياء امرها الذين استعبدوها حتى جنسيا.

رابعا: مفوضية الانتخابات الفاسدة التي بنيت على المحاصصة الطائفية و القومية ساهمت بتزوير و تجيير و بيع وشراء اصوات الناخبين بدون علمهم.

هذه الاسباب الاربعة حصيلتها وصول مزوري و مزورات الشهادات و عديمي الكفاءة و عديمات الكفاءة الى مناصب الرئاسات و شبكاتها.

الرواتب و المخصصات الفاحشة و منافع قلع البواسير و تجميل الوجوه و الصدور و اعضاء اخرى ملئت حقائب الفاسدين و الفاسدات بالدولارات و اصبحوا و اصبحن اثرياء و ثريّات بعد ان كانوا شحّاذين وشحّاذات.

ينطبق على الجميع قولان (شاف و ما شاف و احذر اللئم اذا شبع) ما يفسر اصراهم و اصرارهن على نظام انتخابات فاسد مبني على المحاصصة في كل شيء حتى السفرات الترفيهية التي سموها ايفادات.

ما دام النظام الانتخابي الفاسد باقي سيبقى الفاسدون و الفاسدات في المناصب الى يوم القيامة.

الثراء الفاحش دفع الرئاسات الثلاث الى قتل المنتفضين عليهم بالرصاص و الغازات السامة و خراطيم المياه و عدد الشهداء بالمئات و الجرحى بالألاف و السجناء بالألاف.

العجيب الغريب الفاسد ابو حفنة العدس و معه بقية الفاسدين اعلنوا الحداد على ارواح الشهداء الذين قتلوهم و تمنوا الشفاء لجرحاهم و هذا الامر خسّة ما بعدها من خسّة.

العجيب الغريب ان ابو حزم الفساد و ابو الصولات الذين قتلا و جرحى المنتفضين بنفس الاسلوب و لكنهما الان ينتقدان ثالثهما القبيح ابو الصبات.

للخلاص منهم و منهن نظام انتخابات شروطها ما يلي:

واحد: الدوائر المتعدة دائرة لكل 200 الف مواطن.

اثنان: المرشح من ابناء الدائرة الانتخابية حصريا لغرض التأكد من كفاءته و نزاهته.

ثلاثة: تفرز الاصوات مباشرة بعد انتهاء وقت التصويت بحضور المرشحين و الفائز من يحصل على اغلبية الاصوات حتى لو كان واحدا.

اربعة: تأليف حكومة اغلبية نيابية بعيدة عن المحاصصة.

ما ذكر يمنع تزوير و تجيير و بيع و شراء الاصوات ما يعني الخلاص من الفاسدين و معهم مفوضية الانتخابات الفاسدة.

ملاحظة: الانتفاضة اقتصرت على ابناء و بنات اهل الوسط و الجنوب و اقتصر عليهم و عليهن القتل و الاصابات و الاعتقالات ما يعني ان العراق مقسم و الحل الدائم اقليم ثم دولة الوسط و الجنوب.

استمرار الانتفاضة سيحقق اقليم الوسط و الجنوب ثم دولة الوسط و الجنوب لينعم ساكنو بيوت الطين و البردي بنفطهم بدلا من ان يهدره الخونة على الاخرين.

المحزن ان الفاسدين الشيعة على راسهم ابو الصبات الشيعي هم من ابناء الوسط و الجنوب ما يدل على خيانتهم لأهلهم وهذا الامر منتهى الخسة و الدناءة.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و لمحبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم.

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