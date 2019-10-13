مراسلة قناة كردستان 24 تتعرض لهجوم لفظي اثناء تغطية تظاهرة في السليمانية

تعرضت مراسلة قناة كردستان 24 هاژه غفور، في مدينة السليمانية لهجوم لفظي اثناء تغطية تظاهرة انطلقت يوم امس في السليمانية تنديدا بالهجوم التركي على شمال سوريا.

هاژه في تصريح لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق قالت، انها “كانت في تغطية امس السبت لتظاهرة نظمت من قبل عدة منظمات مجتمع مدني و شخصيات للادانة بالهجوم التركي الذي تتعرض لها مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في سوريا و كانت التظاهرة تضم كل فئات الشعب و كانوا ينوون ان يبدأوا التظاهرة من داخل بارك ازادي في السليمانية، لكنني تفاجئت بمهاجمتي من قبل الكاتب (مصطفى حسن كةورة) و قام بإهانتي و الاساءة لي و للقناة التي اعمل فيها بشتى أنواع الشتائم النابية بدون مبرر!”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تدين ما تعرضت له الزميلة (هاژه غفور) من اعتداء لفظي غير مبرر، و تطالب الجمعية الجهات الرسمية بمتابعة الحادثة و محاسبة المدعو (مصطفى حسن كةورة) و الحد من ادخال العاملين في الاعلام بالمشكلات السياسية.