مطار النجف: لا وجود لجهاز كشف المخدرات.. والتفتيش عنها يتم بالكلاب

نفت إدارة مطار النجف الدولي، السبت، وجود جهاز كشف المخدرات في المطار، مبينة ان تفتيشها يتم من خلال الكلاب البوليسية المتخصصة بكشف المخدرات.

وقالت الادارة في بيان اليوم، (12 تشرين الأول 2019)، ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت عن مدير هيئة استثمار النجف خبرا مفاده (عدم وجود جهاز لفحص المخدرات، وانه عاطل عن العمل، فتم سحبه قبل الزيارة الاربعينية من المطار من قبل المنافذ الحدودية)”.

وأضافت انه “بدورنا كإدارة مطار النجف الدولي، نوضح بأنه لا وجود لمثل هذا الجهاز في مطار النجف الدولي، ولا صحة لعطله او سحبه الى جهة اخرى اطلاقا”.

وتابعت: “علما ان عملية التفتيش لما يتعلق بالمخدرات تتم من خلال مفرزتين للكلاب البوليسية (K9) متخصصة بكشف المخدرات في دخول وخروج المسافرين تمارس عملها بصورة مهنية ودقيقة على مدار الساعة في المطار”.

ودعت في الختام: “الجميع إلى إلتزام المهنية في طرح مثل هذه المواضيع الحساسة، كونها تؤثر على سمعة المطار بشكل خاص وسمعة العراق بشكل عام”.