Posted on by

مطار النجف: لا وجود لجهاز كشف المخدرات.. والتفتيش عنها يتم بالكلاب

نفت إدارة مطار النجف الدولي، السبت، وجود جهاز كشف المخدرات في المطار، مبينة ان تفتيشها يتم من خلال الكلاب البوليسية المتخصصة بكشف المخدرات.

وقالت الادارة في بيان اليوم، (12 تشرين الأول 2019)، ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت عن مدير هيئة استثمار النجف خبرا مفاده (عدم وجود جهاز لفحص المخدرات، وانه عاطل عن العمل، فتم سحبه قبل الزيارة الاربعينية من المطار من قبل المنافذ الحدودية)”.

وأضافت انه “بدورنا كإدارة مطار النجف الدولي، نوضح بأنه لا وجود لمثل هذا الجهاز في مطار النجف الدولي، ولا صحة لعطله او سحبه الى جهة اخرى اطلاقا”.

وتابعت: “علما ان عملية التفتيش لما يتعلق بالمخدرات تتم من خلال مفرزتين للكلاب البوليسية (K9) متخصصة بكشف المخدرات في دخول وخروج المسافرين تمارس عملها بصورة مهنية ودقيقة على مدار الساعة في المطار”.

ودعت في الختام: “الجميع إلى إلتزام المهنية في طرح مثل هذه المواضيع الحساسة، كونها تؤثر على سمعة المطار بشكل خاص وسمعة العراق بشكل عام”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close