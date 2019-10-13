نائب: وزارة المالية تتحرك لتوفير الأموال اللازمة لتلبية مطالب المتظاهرين

رأى النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، الأحد، أن الشعب العراقي وصل الى مرحلة عدم الثقة بالحكومة “نتيجة الوعود غير الصادقة”، فيما أشار إلى تحرك وزارة المالية لتوفير الأموال اللازمة لتطبيق مبادرات الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال البخاتي في حديث ، إن “الشارع العراقي وصل الى مرحلة عدم الثقة بالحكومة، ومن ثم الاستجابة لمطالب المتظاهرين لا محال منها”، مبينا أن “المواطن أصبح يدرك أن هناك عدم اكتراث واهتمام لمطالبه من قبل السلطات الثلاث”.

واستدرك عضو مجلس النواب: “بعد الاحتجاجات الأخير لمسنا تحركا جديا من خلال تفاعل السلطة التشريعي والتنفيذية مع المطالب لغرض تنفيذ الاصلاح وتطبيق التوصيات”، لافتا إلى “وجود حراك من قبل وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة لتطبيق هذه التوصيات”.

وشهدت العاصمة بغداد إلى جانب محافظات أخرى، في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وعنصر أمن وإصابة الآلاف، فيما أطلقت الرئاسات الثلاث مبادرات ووعود بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ولاتزال بعض مناطق العاصمة، تشهد انتشاراً امنياً مكثفاً وخاصة في الطرق والتقاطعات الحيوية منها، التي قُطعت خلال التظاهرات، في حين أعادت السلطات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد، كما أعيدت خدمة الإنترنت، بعد قطعه.