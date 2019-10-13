وزير الخارجية اللبناني: البعض يرى ان الكورد يهددون وحدة اربع دول بينها العراق

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم السبت بأن البعض يرى ان الكورد يهددون وحدة بلده واربعة دول، رافضا في الوقت ذاته العملية العسكرية التي تشنها تركيا على في كوردستان سوريا.

وقال في كلمة له خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية بجامعة الدول العربية لبحث المواقف من العملية العسكرية التركية شمال سوريا، “اليوم قد يرى البعض أن مصلحة لبنان هي في تأييد العملية العسكرية التركية، حيث أنها تسعى الى تأمين منطقة آمنة يعود اليها اللاجئون السوريون الذين هربوا، مما سوف يمهد بالمقابل لعودة النازحين السوريين في لبنان الى المناطق الآمنة التي تخضع للحكومة السورية”.

واضاف انه “قد يعتبر البعض الآخر أن مصلحة لبنان من جراء العملية هو منع قيام الكيان الكوردي الذي يهدد وحدة أراضي أربع دول هي إيران وتركيا وسوريا والعراق، والذي إن قام، سيؤسس لقيام كيانات طائفية أخرى في المنطقة لن يسلم منها لبنان مما يؤدي الى تقسيمه وبالتالي إنتهاء سبب وجوده ونهايته تاليا”.

واستدرك القول “لكن موقف لبنان مبدئي سيادي ووطني عروبي، حيث لا يمكن الإعتداء على أرض عربية سورية أصيلة دون وقفة منا. أما مصلحة لبنان الأكيدة فهي في إجماع عربي مبدئي يحمي كل دولة عربية، كبيرة كسوريا أو صغيرة كلبنان، من أي إعتداء على أرضها أو شعبها أو كرامتها. وحده الحق ومبدأ العدالة والقانون الدولي هو الذي يعطي الحماية المستدامة”.