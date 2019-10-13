وقفة احتجاجية منددة بأردوغان أمام مقر الامم المتحدة بكوردستان

نظم العشرات من المحتجين، السبت، امام مقر الامم المتحدة في مدينة اربيل، وقفة ضد العملية العسكرية التركية ضد كوردستان سوريا،

ورفع المحتجون لافتات تطالب بـ”ايقاف الظلم التركي ضد الكورد”، ووضع حد لممارسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ضد الكورد في سوريا.

كما طالب المحتجون برلمان كوردستان بموقف صارم من ممارسات تركيا، وايقاف التجارة مع انقرة، كاحدى الردود على العمليات التركية ضد كورد.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، امام مقر الامم المتحدة في مدينة اربيل، 16 حزباً سياسياً.

يشار الى ان المئات من الاشخاص تظاهروا، يوم الخميس، امام مقر الامم المتحدة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان احتجاجاً على العملية العسكرية التي تنفذها تركيا في كوردستان سوريا.

وشارك العشرات من الناشطين من الاجزاء الاربعة لكوردستان في هذه التظاهرات منددين بأشد العبارات تلك العملية.

وطالب المتظاهرون الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل وايقاف الحرب التي تشنها تركيا على كوردستان سوريا.

ورفع المتظاهرون اعلام كوردستان وهم يهتفون ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وحزبه الحاكم.

وخرج المئات في مدينة السليمانية، باقليم كوردستان، يوم الخميس، بتظاهرة احتجاجية، ضد التدخل العسكري التركي في كوردستان سوريا.

واحتج المئات في شارع سالم الرئيسي، وسط المدينة، للتنديد بالتدخل العسكري التركي.

وطالب المحتجون المجتمع الدولي والامم المتحدة، بفرض عقوبات صارمة على تركيا وتوجيهها بمغادرة سوريا فوراً.