أردوغان يهاجم ميركل : هل أنتم معنا أو مع “الإرهابيين” ؟

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إثر قرار برلين وقف تصدير الأسلحة لبلاده، بعد أن أطلقت أنقرة عملية اجتياح عسكرية لشمال شرق سوريا ضد القوات الكوردية هناك.

وقال أردوغان في حديث لقناة “إن تي في” بث مساء الأحد: “لقد تحدثت عبر الهاتف مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل . وقبل ذلك أعلن وزير الخارجية الألماني وقف بيع الأسلحة لتركيا.. وقلت لميركل : “اسمعوا ماذا تقول وزارتكم الخارجية. هل نحن حلفاء معكم في حلف شمال الأطلسي أو أنكم اعتمدتم منظمة إرهابية عضوا في الحلف من دون علمنا ؟ نهج غريب جدا. هل أنتم معنا أو مع الإرهابيين؟” وفق تعبير اردوغان .

من جانبها، حثت المستشارة الألمانية الرئيس التركي خلال المكالمة الهاتفية نفسها التي جرت بينهما ، الأحد ، على وقف عملية ماتسمى “نبع السلام”(الاجتياح التركي) على الفور، حسب بيان صدر عن الحكومة الألمانية.

وجاء في البيان أن “المستشارة طلبت وقفا فوريا للعملية العسكرية”، مشيرة إلى أن مواصلتها قد تؤدي إلى نزوح واسع النطاق لسكان المناطق الحدودية وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها وانتعاش تنظيم داعش الإرهابي مجددا.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس ، أن بلاده اتخذت قرارا بحظر تصدير الأسلحة التي يمكن لتركيا استخدامها في هجومها العسكري الجديد ضد الفصائل الكوردية التي تعتبرها مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.