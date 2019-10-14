أعضاء لجنة تحكيم قسم المسابقة الرئيسية لمهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي الرابع



منصور جهانی ـ تم الكشف عن أعضاء هيئة التحكيم للقسم التنافسي الرئيسي «سينما العالم» (دولي) لمهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي في نسخته الرابعة بإقليم كردستان العراق.

بحسب المكتب الاعلامي للمهرجان، تم الإعلان عن أسماء لجنة تحكيم القسم التنافسي الرئيسي لمهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي بنسخته الرابعة في إقليم كردستان العراق، من ضمن:

– «هینز هرمانس»Heinz Hermanns من ألمانيا (مدير مهرجان CEO للأفلام و مدير مهرجان برلين للأفلام القصيرة) وسيكون رئيس لجنة التحكيم بمهرجان السليمانية.

– «بوران درخشنده»Pouran Derakhshandeh (كاتبة سيناريو ومنتجة ايرانية)

– «آدریان بیلتش»Adrian Belic (مخرج ومدير تصوير ومنتج اميركي)

– «یوهانی آلنن»Juhani Alanen من فنلندا (المدير التنفيذي لمهرجان تمبره Tampere السينمائي)

– «زلفیه آکولاک»Zülfiye Akkulak مخرجة ومدير قناة من ألمانيا.

يتنافس في القسم الرئيسي لمهرجان «السليمانية» السنيمائي الدولي 11 فيلما من مختلف البلدان بما فيها فرنسا وإيران وكوريا الجنوبية والصين وإسبانيا ولوكسمبورغ وتركيا وألمانيا وهولندا واليونان وسوريا وألبانيا وبولندا وبلجيكا وفلسطين، للحصول على جائزة هذا القسم من المهرجان.

وتشرف على تنظيم النسخة الرابعة لمهرجان هذا العام شركة «مستي فيلم» للأفلام وبإدارة «فؤاد جلال»، وبرئاسة «ملا بختيار» مسؤول القسم الخاص بدعم هذا المهرجان واحدى الشخصيات السياسية البارزة في إقليم كردستان العراق، والادارة الفنية يشرف عليها «دانر عمر فارس» علاوة على مديرة التنسيق والتنظيم «لينا رضا».

يستضيف مهرجان «السليمانية» الدولي الرابع لهذا العام 134 فيلما لمخرجين من 79 بلد حول العالم، تشمل منتجات أعوام 2018 و 2019 في القسمين التنافسيين: 1- «سينما العالم» (دولي) ويتضمن أقسام الآثار السينمائية الطويلة والقصيرة والأعمال الوثائقية وأفلام الانيميشن والتجريبي، 2- «السينما الكردية» (محلي) ويتضمن الأعمال السينمائية الطويلة والقصيرة، الوثائقية، الانيميشن والتجريبي بالاضافة الى إقامة ورش عمل متخصصة في صناعة الأفلام واجتماعات الإنتاج المشترك.

وسيقدّم أعضاء لجنة تحكيم مهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي، 14 جائزة كل واحدة منها عبارة عن تمثال ذهبي (الصنوبرة الذهبية) علاوة على جائزة نقدية لأفضل الأعمال الطويلة في قسمي «السينما العالمية” و السينما الكردية، وأفضل فيلم أجنبي وأفضل أخراج وأفضل سيناريو وأفضل تصوير وأفضل فيلم قصير أجنبي وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم قصير محلي، علاوة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة و4 جوائز خاصة عن طريق شركة «مستي فيلم» السينمائية من ضمن جائزة «شکومهندی» الفخرية، جائزة «أحمد كايا» (المطرب الكردي المعروف)، جائزة الشهيدة «پرچم» (أول فتاة تستشهد خلال حربها ضد تنظيم داعش الارهابي في كوباني بسوريا) وجائزة الراحل «طاها كريمي» (المخرج وفقيد السينما الايرانية).

مديرية العلاقات العامة لمهرجان السليمانية السينمائي بنسخته الرابعة.