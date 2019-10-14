( إعلان تأسيس التحالف الإعلامي من أجل التغيير )

من أجل تصحيح المسار الإعلامي في العراق وتأمين الحماية القانونية والمهنية إلى المؤسسات الإعلامية المستقلة والدفاع عن الحقوق والحريات الصحفية وتوفير البيئة الإعلامية الصحيحة والسليمة بعيداً عن الوعود الكاذبة والتخندقات السياسية والوصاية الحزبية …

نعلن برغبة صادقة وإرادة حرة عن تأسيس الحراك الإعلامي الجديد ( التحالف الإعلامي من أجل التغيير ) ، ليكون تجمعاً خلياً من التسيس والتحزب والمحاصصة ، وتتخلص أهدافه بما يأتي : –

1. مراقبة وتقويم أداء المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والإلكترونية العاملة في العراق .

2. تشخيص مكامن الفساد والمفسدين في المؤسسات الإعلامية والحكومية .

3. إعادة الإعتبار إلى الإعلام العراقي المستقل .

4. إيجاد التشريعات والقوانين الضامنة للحقوق والحريات الإعلامية والصحفية والإلكترونية في أطر واقعية ملموسة .

5. توجيه دعوة مفتوحة للإنضمام إلى التحالف لكل يسعى إلى إنقاذ الإعلام العراقي من واقعه المرير في سبيل بناء إعلام وطني مهني كاشف للحقائق .

اللجنة التحضيرية للتحالف الإعلامي من أجل التغيير

مؤسسة الرأي للإعلام والتنمية

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

منظمة القرار الإخباري

مجموعة من الصحفيين والإعلاميين المستقلين

بغداد / الأحد الموافق لـ 13/10/2019

#التحالف_الإعلامي_من_أجل_التغيير