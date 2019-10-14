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ائتلاف الوطنية يدعو لارسال وفد رفيع المستوى الى تركيا

يتابع ائتلاف الوطنية بقلق بالغ تداعيات الحملة العسكرية التي تقودها تركيا في مناطق شرقي الفرات وما قد ينتج عنها من مضاعفات سلبية على اكثر من صعيد.

لذا، فان الائتلاف يدعو الحكومة الى الاسراع بإرسال وفد رفيع المستوى الى تركيا، يتكون من مختلف المؤسسات من اجل التنسيق للحد من التداعيات الخطيرة، وما قد تتسبب به من مشاكل للعراق وتركيا والمنطقة.

ولابد ان يبحث الوفد كذلك التنسيق في ملف المياه خشية حصول مضاعفات تطال كميات المياه الواردة الى العراق والتصحر الذي سيرافق هذه الشحة، واستثمار تعيين الرئيس اردوغان مستشاراً خاصاً لشؤون المياه من ذوي الخبرة والكفاء، وهي خطوة جيدة، تتطلب تشكيل لجنة عليا مشتركة للتنسيق في مسائل المياه والنفط والارهاب واحتمال تدفق اللاجئين حيث اصبحت هذه كلها من الضرورات القصوى.
عاش العراق وعاش شعبه الكريم والمجد والخلود لشهداءه الابرار.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

14 تشرين اول 2019

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