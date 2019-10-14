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الدخيلي يخاطب المالية لإطلاق ١٦٠٠ درجة وظيفية في دوائر ذي قار

المكتب الإعلاميImage preview

أكد محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، مخاطبة وزارة المالية لإطلاق قرابة ١٦٠٠ درجة وظيفية في دوائر المحافظة الخدمية ، معبّراً عن أسفه لحذف المالية لأكثر من 1000 درجة وظيفية من حركة الملاك لعام 2017

وذكر الدخيلي ، إن ” اللجنة المكلفة بحصر اعداد درجات الحذف والاستحداث لعامي ٢٠١٨- ٢٠١٩ في دوائر المحافظة المنقولة الصلاحية اكملت اعمالها ، وأبرقت المحافظة إشعاراً إلى وزارة المالية لغرض اطلاق تلك الدرجات ” .

وبيّن أن ” الدرجات الشاغرة على مديرية التربية ١٢٠٠ درجة ، فيما ستشغل ١١٥ درجة في دائرة الصحة ، كما وستطلق درجات وظيفية اقل في دوائر الزراعة والطرق والجسور وديوان المحافظة والبلديات ” .

وعبّر الدخيلي عن ” أسفه لعدم اطلاق المالية لأكثر من 1000 من الدرجات الوظيفية الناتجة من حركة الملاك للعام ٢٠١٧ وحذفها بصورة نهائية ، مطالباً رئاسة الوزراء بإستحداث درجات وظيفية جديدة وعدم أقتصارها على الحذف والاحداث الناتج من حركة الملاك لمعالجة ازمة البطالة واستيعاب الخريجين من ابناء المحافظة ” ، متعهداً ” بمتابعة الملف لاطلاق أكبر عدد ممكن من الدرجات الوظيفية سريعاً والاشراف على توزيعها بعدالة وشفافية حال اكمالها بصورة رسمية ” .

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