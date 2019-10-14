الدكتورة سها خليل العلي بك تتسنم مهام وزارة التربية

تسنمت معالي وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك اليوم الاحد الموافق 13 تشرين الاول 2019 مهامها وزيراً للتربية من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل الذي كان يدير الوزارة بالوكالة .

وقالت معالي الوزيرة اثناء مراسم تسلمها مهامها الجديدة انها ستعمل على اعادة العراق الى المواقع الريادية عربياً ودولياً من خلال المجالات التربوية وانها ستعمل على رصانة العملية التربوية في العراق .

كما التقت معاليها بالسادة وكلاء الوزارة والمدراء العامين في ديوان الوزارة الذين باركوا لمعاليها تسلمها المنصب .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام