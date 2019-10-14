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العراق يفوز على هونغ كونغ بهدفين نظيفين

فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على ضيفه منتخب هونغ كونغ بهدفين نظيفين وذلك في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

واحرز مهند علي الهدف الاول للعراق بعد ان اضاع ركلة جزاء، ليضيف الهدف الثاني علي عدنان عبر ركلة جزاء.

وحقق الفريق الايراني في وقت سابق فوزا كاسحا على نظيره الكمبودي بـ 14 هدفا على أرضية استاد آزادي في طهران اليوم ضمن مجموعة العراق نفسها.

ويتصدر المنتخب الايراني المجموعة الثالثة بست نقاط، يليه العراق والبحرين اربع نقاط مع فارق الاهداف للمنتخب الوطني. ثم منتخب هونغ كونغ وكمبوديا نقطة واحدة لكليهما.

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