القضاء يعلن حصيلة الموقوفين من المتظاهرين

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار انه ” تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بخصوص قضايا المتظاهرات وانسجاما مع مبادرة السيد رئيس الوزراء اعلن القضاء عن الحصيلة النهائية لقضايا الموقوفين من المتظاهرين .

وأكد الناطق إن ” الحصيلة تمثلت في رئاسة استئناف الكرخ 13 موقوف عن قضايا حرق سيارات الجيش نوع همر وسرقة بندقية جندي والاعتداء على إفراد القوات الامنية “.

وأضاف ان ” حصيلة رئاسة استئناف بغداد الرصافة كانت 3 موقوفين لقيامهم بحرق سيارة همر وضبط مواد حارقة وحبوب مخدرة ، وكذلك بلغت إحصائية رئاسة استئناف بابل 3 موقوفين لقيامهم برمي رمانة يدوية على بناية قائم مقام المحاويل وأخيرا كانت رئاسة استئناف ذي قار 2 موقوفين لعثور عل قنابل ومواد محلية الصنع .

لافتا إلى انه ” بقية الاستئنافات لم ترد فيها إي حصيلة للموقوفين بشأن التظاهرات “.