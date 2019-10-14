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القضاء يعلن حصيلة الموقوفين من المتظاهرين

أعلن  الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار انه ” تنفيذا  لتوجيهات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بخصوص قضايا المتظاهرات وانسجاما مع مبادرة السيد رئيس الوزراء اعلن القضاء عن الحصيلة النهائية لقضايا الموقوفين من المتظاهرين .

وأكد الناطق إن ” الحصيلة تمثلت في رئاسة استئناف الكرخ 13 موقوف عن قضايا حرق سيارات الجيش نوع همر وسرقة بندقية جندي والاعتداء على إفراد القوات الامنية “.

وأضاف ان ” حصيلة رئاسة استئناف بغداد الرصافة كانت 3 موقوفين لقيامهم بحرق سيارة همر وضبط مواد حارقة وحبوب مخدرة ، وكذلك بلغت إحصائية رئاسة استئناف بابل 3 موقوفين لقيامهم برمي رمانة يدوية على بناية قائم مقام المحاويل وأخيرا  كانت رئاسة استئناف ذي قار 2 موقوفين لعثور عل قنابل ومواد محلية الصنع .

لافتا إلى انه ”  بقية الاستئنافات لم ترد فيها إي حصيلة للموقوفين بشأن التظاهرات “.

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