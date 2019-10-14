تركيا تكثف قصفها في اليوم الرابع لهجومها بشمال شرق سوريا

أفاد مراسل كوردستان 24 السبت بأن الطائرات التركية كثفت من قصفها على المناطق الحدودية في شمال شرق سوريا على الرغم من التحذيرات الدولية من وقوع كارثة انسانية.

وبدأت تركيا هجومها على القوات الكوردية شرقي الفرات يوم الاربعاء في حملة تشارك فيها جماعة تطلق على نفسها “الجيش الوطني” وهو فصيل سوري معارض يتلقى المال والسلاح من انقرة.

وقال مراسل كوردستان 24 إن الطائرات الحربية التركية كثفت قصفها على المناطق الواقعة في تل ابيض ورأس العين منذ صباح السبت.

ولم يتسن معرفة حجم الخسائر او الاضرار.

يأتي هذا بينما قالت الامم المتحدة إن نحو 100 الف مدني نزحوا من تل ابيض ورأس العين حيث يركز الجيش التركي قصفه على المنطقتين.