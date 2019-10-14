حرت يا وطن
عبد صبري ابو ربيع
حرت يــا وطن ما بينك وبيني
رصاصاتك عشگن گليبي وعيوني
وانه الجوعان وهمــه يكتلوني
لا سكن لا عمل بيهن يشبعوني
يمته يسمعوني
گالولي نايم عله الذهب
والغيـــر يحسـدوني
تـراهم يملكون الذهب
وانه اسير اليظلموني
والذهب بجيوب اليعذبوني
حرت يا وطن
ما ادري ليش من خيري يحرموني
وانه اللي اشتريت
حريتي بدمي ويطردوني
صار الاجنبي ويـاي
ظلـي ومزود جنوني
صـــار الوطن لعبه للغير
والمشتهي حكمي وآنيني
وينك يا ابن العراق وابن تموز
وابن ثورة العشريني
اريدك تعرف منهو اليحبك
ومنهو اليعاديني
چا نظل على الموت
نبني گبور التضميني
اسمع صرخه الحُرات
عد ما تنتخيني
اظل فجـــر دم للـــوطن
واحمــي ارضـي
يـــــوم المحــــن ِ