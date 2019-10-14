Posted on by

حرت يا وطن

حرت يا وطن

عبد صبري ابو ربيع

حرت يــا وطن ما بينك وبيني

رصاصاتك عشگن گليبي وعيوني

وانه الجوعان وهمــه يكتلوني

لا سكن لا عمل بيهن يشبعوني

يمته يسمعوني

گالولي نايم عله الذهب

والغيـــر يحسـدوني

تـراهم يملكون الذهب

وانه اسير اليظلموني

والذهب بجيوب اليعذبوني

حرت يا وطن

ما ادري ليش من خيري يحرموني

وانه اللي اشتريت

حريتي بدمي ويطردوني

صار الاجنبي ويـاي

ظلـي ومزود جنوني

صـــار الوطن لعبه للغير

والمشتهي حكمي وآنيني

وينك يا ابن العراق وابن تموز

وابن ثورة العشريني

اريدك تعرف منهو اليحبك

ومنهو اليعاديني

چا نظل على الموت

نبني گبور التضميني

اسمع صرخه الحُرات

عد ما تنتخيني

اظل فجـــر دم للـــوطن

واحمــي ارضـي

يـــــوم المحــــن ِ

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close