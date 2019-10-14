رسالة – حواتمة يهنئ الدكتور قيس سعيد رئيس جمهورية تونس

الأخ العزيز الدكتور قيس سعيد المحترم

رئيس جمهورية تونس الشقيقة

تحية من قلب القدس عاصمة دولة فلسطين

نتقدم منكم، ومن شعب تونس الشقيق بأصدق التهاني لما منحكم من ثقة غالية، في اختياركم رئيساً جديداً للبلاد، لمواصلة مسيرة النضال والكفاح والعمل من أجل انجاز أهداف ثورة 2011 التونسية، التي فتحت صفحة جديدة في تاريخ منطقتنا وصفت نموذجاً ساطعاً لدور الشعوب وقواها ونخبها السياسية المخلصة في صناعة مصيرها ومستقبلها.

إننا نعتز بوصولكم إلى سدة الرئاسة محمولاً بملايين أصوات الناخبين، في عملية ديمقراطية شفافة، نتمنى ونناضل من أجل أن تشكل نموذجاً في كل مكان من منطقتنا العربية.

كما نعتز بموفقكم المشرف من قضية شعبنا الفلسطيني وحقوقه القومية والوطنية المشروعة، ونرى في هذا الموقف دعماً واسناداً لنضالنا على طريق الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني والاستيطان الكولونيالي، وإنجاز حق شعبنا بتقرير المصير، وقيام دولتنا الوطنية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها العام 1948.

أخيراً

تقبلوا أيها الأخ الرئيس تحياتنا

وتحيات شعبنا وتمنياتنا لكم بالنجاح

وتحقيق أهداف شعب تونس وثورته.

نايف حواتمة

الأمين العام

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين