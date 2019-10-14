صحة الكرخ / تنظم الندوة العلمية التوسعية بمناسبة شهر التحدي لسرطان الثدي

احمد عبد الصاحب كريم

برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) نظمت شعبة السرطان الندوة العلمية التوسعية بمناسبة شهر التحدي العالمي لسرطان الثدي و بالتعاون مع شركة (Delta trade Company ) و على القاعة الملكية في نادي الصيد و بحضور مستشار مجلس السرطان في وزارة الصحة و نقيب اطباء الاسنان و معاون المدير العام للشؤون الادارية و مدراء اقسام (الصحة العامة ، التخطيط ، الفنية) و مدراء المستشفيات و قطاعات الرعاية الصحية

و استهل الحفل تلاوة معطرة من ايات الذكر الحكيم و قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق و عزف النشيد الوطني

و القى الحجامي كلمته التي شكر فيها جميع الحضور و المنظمين مبديا رايه حول ازدياد الاصابات في السرطان و بالاخص سرطان الثدي الذي بدء ينخر اجساد العراقيين و اكد ان الدائرة بدئت بتفعيل وحدات الكشف على السرطان و برنامج الكشف عن سرطان الثدي ودعا الحجامي من المسؤولين و الجهات المختصة الاهتمام بالمصابين و ان يعيروا الاهمية الكبيرة لهذا المرض

و بينت مديرة شعبة السرطان الدكتورة (حنان هادي) ان شهر تشرين الاول من كل عام و اختيار اللون الوردي و الذي يدل على الامل للوقاية من مرض سرطان الثدي و استعرضت عمل الشعبة و اعداد الاصابات و الحالات المكتشفة و تفعيل برنامج الكشف عن سرطان الثدي و التقليل من الاصلبة و التثقيف عن المرض

و كذلك القيت مجموعة من المحاضرات العلمية الخاصة بسرطان الثدي و الغذاء الصحي

و استعرضت مجموعة من الناجيات من مرض سرطان الثدي و قصة اصابتهن بالمرض و كفاحهن بالتخلص من هذا المرض و بعث الامل لجميع المصابات بالتخلص من هذا المرض

و في ختام الندوة قام الحجامي بتكريم مجموعة من الاطباء و مدراء المؤسسات الصحية بالهدايا و الدروع و الشهادات التقديرية .