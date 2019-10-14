كركوك: اعتقال “داعشي” هرب من سجن تكريت في 2014

ألقت الأجهزة الأمنية، الأحد، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش، وهو هارب من سجن قبل سنوات، في محافظة كركوك.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته (المدى)، أن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أحد الإرهابيين في النقطة الأمنية ألتون كوبري بمحافظة كركوك”.

وأوضحت الخلية، أن “الإرهابي من الهاربين من سجن تكريت في مركز محافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة، عام 2014”. وأفادت الخلية، بإن الإرهابي، كان يعمل ضمن ما يسمى فرقة القادسية باللواء الثاني في عصابات داعش الإرهابية.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، إلى أن عملية إلقاء القبض، جاءت بعد أخذ الموافقات القضائية. وسبق ان ألقت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني في 24 أيلول الماضي، القبض على إرهابيين اثنين اشتركا بالتعرض على مقر السرية الرابعة اللواء الرابع شرطة اتحادية في الشهر نفسه، ما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين، وجرح ثلاثة آخرين من منتسبي الفوج.

وأوضحت الخلية، أن مقر الفوج يقع في قرية ملة ناصر بناحية الرشاد، “65 كم جنوب كركوك”.

وأفادت الخلية أن الإرهابيين الاثنين، اعترفا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما لعصابات “داعش” الإرهابية، بما يسمى ولاية كركوك، وبدلالتهما تم التوصل إلى أحد الأنفاق التي تستخدم من قبل عصابات التنظيم.

وأعلن العراق في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.