كلمة بحق الناشطة د. فاطمة اغبارية أبو واصل

بقلم : شاكر فريد حسن

كرّم المعهد الدولي لقادة السلام التابع للأمم المتحدة ومقره في كندا، الناشطة الفلسطينية ابنة كفر قرع بالأصل، المتزوجة في أم الفحم، والمقيمة في الدانمارك، بمنحها لقب ” قائدة السلام الدولي “، وذلك تقديرًا لنشاطها وعطائها وجهودها في نشر رسالة المحبة والسلام، من خلال أنشطة منظمة همسة سماء الثقافة، التي انشأتها مع رفيق دربها ومسيرتها وشريك حياتها عبد الحفيظ اغبارية.

فاطمة اغبارية أبو واصل ناشطة ثقافية ومجتمعية صاحبة رسالة، واسم أممي لامع في دنيا النشاطات الداعمة للمرأة والثقافة الانسانية، وشاعرة مجيدة يشار لها بالبنان، وهي بحق مثال يحتذى في التضحية والعطاء والتطوع والوفاء للقيم ولقضايا الإنسان، تكافح في سبيل مستقبل أفضل وأجمل للمرأة العربية، وتشارك في الكثير من المؤتمرات الدولية في اقطار العالم، وتعمل على تذويت الفكر الانساني الحضاري الراقي والثقافة التنويرية، ونشر قيم الحب والخير والجمال والتسامح والعطاء والتطوع في كوكبنا الارضي.

إنها رمز جميل للمرأة المعطاءة الناكرة للذات، والمكافحة التي تذود عن قضايا الوطن والثقافة وخدمة الإنسان الفلسطيني والمرأة الفلسطينية، وتعميم الثقافة المجتمعية.

وإنه لتكريم مستحق لامرأة وإنسانة وناشطة وشاعرة تعمل ليل نهار لأجل شعبها ومجتمعها ووطنها، وفي سبيل تعميق روح السلام بين الشعوب.

فتحية حب وتقدير للصديقة د. فاطمة اغبارية أبو واصل، متمنيًا لها المزيد من العطاء وشهادات التقدير واوسمة التكريم.