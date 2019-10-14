مجلس علي بابا و 329 حرامي و حرامية

رشيد سلمان

مجلس الحرامية و الحراميات منذ تأسيسه ترأسه فاسدون النجيفي و الجبورى و الحلبوسي و اثبتوا انهم شر خلف لشر سلف همهم تعيين الاقارب و الاحباب مستشارين و مستشارات يديرون كافتيريا المجلس.

مجلس الحرامية و الحراميات اغلب اعضائه فضائيون داخل المنطقة السوداء او خارج العراق بسفرات ترفيهية يقبضون فيها 600 دولارا عن كل ليلة سمر و لا يكتمل ( الانتصاب) الا كما يلي:

اولا: يحضر الجميع لأداء اليمين الدستوري امام قاطع الاذان في زمن صدام بالقول:

اقسم بالله العظيم سأنهب كل ما استطيع من المال العام خلال 4 سنوات و طز بولد الخايبة الفقراء.

ثانيا: يحضر الجميع عندما يبحث المجلس رواتب اعضائه و عضواته و مخصصاتهم الفاحشة.

ثالثا: يحضر الجميع عندما يبحث المجلس الرواتب التقاعدية غير الشرعية لأعضائه و عضواته.

رابعا: يحضر الجميع عندما يبحث المجلس مخصصات الشهادة الابتدائية لأعضائه و عضواته لان المجلس دار حضانة و ليس مجلس تشريعي يحتاج الى علم ومعرفة.

مجلس على بابا و 329 حرامي وحرامية شرع القوانين التي تصب في مصلحة اعضائه و عضواته و بقية اعضاء الرئاسات الثلاث الفاسدة و فرط بمصلحة المواطنين الشرفاء و المواطنات الشريفات للأسباب التالية:

واحد: الاعضاء حصلوا على العضوية بنظام سنت لوغو الذي شرع تزوير و تجيير و بيع وشراء الاصوات و ليس بالكفاءة و النزاهة و أصوات الناخبين.

اثنان: العضوات حصلن على العضوية (بالكوتة العائلية)و ليس بالكفاءة و النزاهة و أصوات الناخبين.

ما ذكر يفسر فساد رؤساء المجلس و اعضائه و عضواته لان من اشترى العضوية بالدولارات يسعى الى استرداد سعر الشراء اضعافا مضاعفة بالدولارات لان العضوية تجارية.

ملاحظة: المعممين من الاعضاء فاسدون اكثر من الافندية لانهم ينهبون الخمس و الزكاة علاوة على الرواتب و المخصصات و منافع قلع البواسير.

المحجبات من العضوات فاسدات اكثر من عارضات الازياء لأنهن ينهبن الخمس و الزكاة علاوة على الرواتب و المخصصات و منافع تجميل الوجوه و الصدور و اعضاء اخرى.

مجلس على بابا و 329 حرامي وحرامية عطله التي شرعها فاقت عطل المدارس الابتدائية بالإضافة الى العطل الرسمية الكثيرة الاخرى.

لغرض انتخاب مجلس تشريعي و ليس تشريفي يعج بالعاطلين و العاطلات اتباع ما يلي:

اولا: نظام انتخابات مبنى على الدوائر المتعددة دائرة لكل 200 الف مواطن من ولد الخايبة.

اثنان: الترشيح الفردي بدون قوائم مغلقة او نصف مفتوحة او مفتوحة و المرشح من ابناء الدائرة الانتخابية للتأكد من كفاءته و نزاهته و ليس من جزر القمر.

ثلاثة: تفرز الاصوات مباشرة بعد انتهاء مدة التصويت و الفائز من يحصل على اغلبية الاصوات.

الفرز المباشر يحول دون التزوير و التجيير و بيع وشراء الاصوات و لا حاجة لمفوضية انتخابات فاسدة يشرف على توزيع اصوات صناديقها السفير الامريكي.

في الانتخابات المزورة الاخير لم يكتف السفير الامريكي الوقح بالأشراف على فتح الصناديق بل تجوّل في المراكز الانتخابية بصحبة اعضاء المفوضية الفاسدين.

اربعة: حكومة اغلبية نيابية و ليست حكومة يراسها بهلول حرامي مصرف عطال بطال.

اعضاء الرئاسات الثلاث شبكاتها الفاسدة خاصة اعضاء مجلس على بابا و 329 حرامي وحرامية بحت اصواتهم النشاز من القول:

حل مجلس الحرامية و استبدال الحكومة الفاسدة سيزيد الفوضى و البديل (الاصلاح)و لكنهم لم يقولوا (ان فسادهم سبب الفوضى و من يصلح من و الكل فاسدون).

لتحقيق ما ذكر استمرار التظاهرات و الاعتصامات ضروري لان بهلول الحكومة و الرئيس التشريفي الذي مخصصات ادارة مكتبه 52 مليار دينارا و رئيس مجلس على بابا وعودهم حبر على ورق لخداع المنتفضين.

ملاحظة: لو كان بهلول الحكومة والرئيس التشريفي و رئيس مجلس على بابا صادقين في نواياهم لما قتلوا و جرحوا و اعتقلوا المنتفضين الشرفاء و لحقّقوا الاصلاح قبل الانتفاضة.

ملاحظة: القضاء الفاسد الذي يرأسه قاطع الاذان في زمن صدام منذ 2003 شرعن بقراراته فساد الرئاسات الثلاث و شبكاها لان القضاء جزء من الفساد.