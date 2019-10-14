محافظ ذي قار يبحث مع شركة هانوا الكورية عرضاً لإنشاء مستشفى في الرفاعي

المكتب الاعلامي

بحث محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، مع وفد شركة هانوا الكورية للهندسة والانشاءات عرضاً لأنشاء مستشفى سعة 200 سرير في قضاء الرفاعي بطريقة الدفع الاجل بتمويل من القروض الخارجية .

والتقى الدخيلي بمكتبه في ديوان المحافظة ” مع المدير الاقليمي للشركة متابعاً مع الوفد الزائر مراحل ادراج مشروع انشاء مستشفى ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية للعام المقبل ، واخطار وزارة التخطيط بهذا العرض لإعداد المتطلبات اللازمة له .

وشدد الدخيلي على ” تهيئة الظروف الملائمة لإتمام إنشاء المشروع بأقرب وقت ممكن ” ، مشيراً إلى “حاجة المحافظة المزيد من المستشفيات والمؤسسات الصحية لاسيما في الاقضية والنواحي التي تبعد عن مركز مدينة الناصرية .

وتدير شركة هانوا الكورية ، مشاريع عدة في العراق من بينها مشروع بسمايا السكني في العاصمة بغداد .