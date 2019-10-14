محافظ ذي قار يطلع على المراحل الاولى لمشروع تأهيل مناطق الصالحية والاسكان الصناعي

المكتب الاعلامي

اطلع محافظ ذي قار عادل الدخيلي اليوم الاحد على المراحل الاولى لمشروع تأهيل الصالحية والاسكان الصناعي وتفقد آلية العمل والتقى بالكادر الفني المنفذ للعمل.

وشدد الدخيلي على ” الالتزام بفقرات المشروع وفق الشروط والضوابط النموذجية .

وحذر الدخيلي من ” اي تلكأ في انجاز المشروع الحيوي الذي يقدم الخدمة الكبيرة لسكان المنطقتين “.

يذكر ان محافظ ذي قار عادل الدخيلي ، اعلن في وقت سابق إحالة مشروع إنشاء شوارع وأرصفة في أحياء الصالحية والإسكان الصناعي بمدينة الناصرية لأحدى الشركات المحلية بمبلغ مليار وثمانمائة وسبعة ملايين واربعمائة وعشرون الف دينار عراقي ، وبفترة انجاز 365 يوماً ، ضمن مشاريع تنمية الأقاليم للعام 2019 .