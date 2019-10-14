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محافظ ذي قار يطلع على المراحل الاولى لمشروع تأهيل مناطق الصالحية والاسكان الصناعي

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المكتب الاعلامي

 اطلع محافظ ذي قار عادل الدخيلي اليوم الاحد على المراحل الاولى لمشروع تأهيل الصالحية والاسكان الصناعي وتفقد آلية العمل والتقى بالكادر الفني  المنفذ للعمل.

 وشدد الدخيلي  على ”  الالتزام بفقرات المشروع وفق الشروط والضوابط النموذجية .

وحذر الدخيلي  من ”  اي تلكأ في انجاز المشروع الحيوي الذي يقدم الخدمة الكبيرة لسكان المنطقتين “.

  يذكر ان محافظ ذي قار عادل الدخيلي ، اعلن في وقت سابق إحالة مشروع إنشاء شوارع وأرصفة في أحياء الصالحية والإسكان الصناعي بمدينة الناصرية لأحدى الشركات المحلية بمبلغ مليار وثمانمائة وسبعة ملايين واربعمائة وعشرون الف دينار عراقي ، وبفترة انجاز 365 يوماً ، ضمن مشاريع تنمية الأقاليم للعام 2019 .Image preview

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