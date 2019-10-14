محكمة التمييز الأردنية تسلك اتجاها جديدا لتسليم المتهمين العراقيين

بغداد /إعلام القضاء

أعلن جهاز الادعاء العام أن محكمة التمييز الأردنية اتخذت اتجاها جديدا يساهم من شأنه في تسليم المتهمين العراقيين في المملكة.

وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة التمييز الأردنية أصدرت قرارا يؤسس لاتجاه جديد للقضاء الأردني في التعامل مع موضوع استرداد المتهمين العراقيين في الأردن”، لافتا إلى أن “المحكمة أشارت في قرارها إلى أن ما ذهبت إليه محكمتا الاستئناف والدرجة الأولى الأردنيتان في عدم تسليم أحد المتهمين العراقيين بحجة عدم تبليغه، غير صحيح”.

وأضاف البيان أن “التمييز الأردنية رأت أن المتهم قد جرى تبليغه بواسطة النشر في الصحف اليومية”،لافتا إلى أن “الادعاء العام العراقي أكد على أهمية هذا القرارعادا إياه غرة التعاون بين مجلسي القضاء في العراق والأردن”.

وتابع أن “الادعاء العام أشار إلى تأكيد السفارة العراقية في الأردن على ضرورة قيام وفد من القضاء العراقي بزيارة مجلس القضاء الأردني لغرض التباحث بشأن آلية مناسبة لاسترداد المتهمين العراقيين”.