مدرب منتخب فرنسا يغلق الباب مجددا أمام بنزيمة

أغلق مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، الباب مجددا في وجه نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، مشيرا إلى أن اللاعب لن يكون له مكان في تشكيلة الفريق، ولن يعود لقيادة منتخب الديوك مرة أخرى.

وكان كريم بنزيمة قد تم استبعاده تماما من تمثيل منتخب فرنسا منذ عام 2015، بعدما تورط في قضية ابتزاز زميله السابق في صفوف المنتخب ماتيو فالبوينا بشأن فيديو مشين.

وقال ديشامب في تصريحات لقناة “تي أف 1” الفرنسية، عن استبعاد بنزيمة، إنه قرار رياضي، موضحا أنه يعتقد أن انضمامه للمنتخب لن يكون جيدا على الإطلاق، مشددا أنه يعمل لصالح المجموعة.

وأوضح المدير الفني المتوج بكأس العالم 2018 في روسيا، أنه يفكر في الأمور بناء على ما يعتقد أنه الأفضل لفرنسا، ومن يجب أن يمثل قميص الديوك، مشيرا إلى أنه “قد يكون هناك أوجه مختلفة للأمور، ولكن هناك حقيقة واحدة فقط”.

وأكد ديشامب أنه يواجه العديد من المشكلات مع من يريدون رؤية الحقيقة بشكل مختلف، موضحا أنه أمر غير مفهوم وأن وجوده في عالم كرة القدم ليس من أجل هذه الأمور.

وخاض النجم الفرنسي رفقة ريال مدريد هذا الموسم 9 مباريات في الدوري الإسباني بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وتألق بشكل كبير للغاية، حيث سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين في 792 دقيقة.

يذكر أن ديشامب يعد صاحب الكلمة العليا في المنتخب الفرنسي، حيث يوجد على رأس القيادة الفنية للديوك منذ عام 2012.

وخاض معهم 97 مباراة، حقق الفوز في 63 مباراة، والتعادل في 17 مباراة وخسارة مثلها، واستطاع التتويج بكأس العالم مؤخرا عام 2018 الذي أقيم في روسيا، على حساب كرواتيا في المباراة النهائية.