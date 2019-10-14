مسؤول: مطار النجف يسحب جهاز فحص المخدرات قبل زيارة الأربعين كل عام

كشف رئيس هيئة استثمار النجف ضرغام كيكو، السبت، عن سحب جهاز فحص المخدرات من مطار النجف الدولي قبل زيارة الأربعين في كل عام.

وكتب كيكو في منشور على صفحته بـ”الفيسبوك”، اليوم، (12 تشرين الأول 2019)، جاء فيه “اليوم وجهنا سؤالا الى الجهات المعنية في مطار النجف عن سبب عدم وجود جهاز فحص المخدرات؟”.

وأضاف “كانت الاجابة غريبة.. اذ تم سحب الجهاز لغرض الصيانة من قبل هيئة المنافذ في بغداد ..مع العلم هذه ليست الاولى اذ يتم سحبه قبل زيارة الاربعين من كل عام”.

وتابع “في حين الكل يعرف يصل عدد الرحلات هذه الفترة الى مئات الرحلات ..والاغرب لا يوجد جهاز احتياط او بديل”.

وختم كيكو بالقول “انقذو شعبنا من آفة المخدرات”.