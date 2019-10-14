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وزارة النفط تنفي إصدار مذكرة قبض بحق مدير عام شركة تسويق النفط “سومو”

بغداد:

نفت وزارة النفط ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إصدار مذكرة قبض بحق مدير عام شركة تسويق النفط “سومو” علاء الموسوي.

وقالت الوزارة، إنها “تستغرب صدور وتداول وتناقل مثل هذه التصريحات غير الدقيقة والبعيدة كل البعد عن الحقيقة عبر وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية”، واصفة تلك المعلومات بـ “المضللة التي يحاول البعض من ورائها إرباك عجلة العمل والتطور والنمو الاقتصادي في البلاد من خلال استهداف الوزارة والمسؤولين فيها”.
وتؤكد الوزارة على “احتفاظها بحقها القانوني في إقامة دعوى قضائية ضد الجهات التي تقوم بالترويج لمثل هذه التصريحات والوثائق المزورة وضد من يقف وراءها لتنال جزاءها العادل من القضاء العراقي”.

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