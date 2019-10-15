أبيات من قصيدة شعب الحسين

المهرجان الشعري العربي الامريكي الثالث تشرين الاول 2019 – صفر 1441

امر من الله حصنت العراق هوى .. أمنته الطفّ عهدا ليس ينفصلُ

أهديته الإرث للاحرار نهضتهم .. حتى تكون لهم في الأرض ما أملو

تندى الجراح برغم الصبر حصنها .. حب الشعوب الى اصلاحك ابتهلوا

بيض الضمائر بل حمر الجوارح قد .. تقاصر العشق إلا فيك يا بطل

بل أنهم شهب من حبك انقدحوا .. الشهد أنت وهم في وردك أغتسلوا

ليكشف الغيب للتوحيد في أمم .. نورا تقاربَ من أضواءك الدولُ