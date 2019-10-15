ألبديات ألخاطئة لايمكن أن تؤدي ألى نتائج صحيحة!!

هذه نظرية هندسية ؛يعتمد عليها ألمهندسين ؛في بناء ألعمارات وألبيوت ؟؟.بمعنى لبناء عمارة من أربعة طوابق ؛تحتاج ألى أسس عميقة في ألتربة؟؟؛تتحمل هذا ألعدد من ألطوابق ؟؟. وبعكسه ؛فأنها وبعد فترة وجيزة تسقط ؛وتقتل ساكينها؟؟؛وهذا ماحدث ويحدث في عالمنا ألعربي؟؟.فبناء ألدولة ألحديثة ؛يحتاج ألى رجال ذو خبرة وقدرة وكفاية ؛لقيادة ألبلاد وألحفاظ على ألعباد؟؟.ألحكم ألملكي وألمدني في ألعالم ألعربي ؛وجهان لعملة واحدة ؛فهما أمام حكومات ديناصورية ؛أو دكتاتورية ؛وكلاهما يعتمدان على ألدول ألكبرى ؛في بقائهم على كراسي ألحكم ؟؟.1- ألحكومات ألعشائرية ؛تعتمد أعتماد كليا على ألغرب عموما وأمريكا خصوصا{ ألسعودية ودول ألمشايخ ؟؟} ؛فهي مستعمرات ؛تحتمي بهذه ألدول ؛في أستمرارهم في ألحكم ؛وقد فضحهم ترامب علنا وأهانهم {عندما خاطب ملك ألسعودية سلمان ؛ قائلا {كنك يجب أن تدفع اربعة ترليونات من ألدولارات لنا؟؟؛لكي تبقى ألعائلة ألمالكة على كراسي ألحكم ؛وبعكسه ؛فأن مملكتك ستنهار في بضعة آيام؟؟.ومؤخرا أرسلت أمريكا قوات عسكرية ؛وأسلحة متطورة أضافية لحماية عرش أبن أسعود وأبنه محمد؟؟.أما ألحكومات ألجمهورية ؛فهي تحتمي بالجيوش ألتي تصنعها ؛لأرهاب شعوبها ؛فحكومات صدام وعبد ألناصر وألقذافي وألأسد؛ ومن لف لفهم ؛ترهب وتستعمر شعوبها بمنظمات أرهابية {مثل حزب ألبعث في ألعراق وسوريا ؛وألأحزاب ألناصرية ؛أو أللجان ألثورية في ليبيا }؛أو منظمات عسكرية مثل ألسودان وألمغرب ؛ترهب ألناس ؛لكي تبقى على ألكراسي ألى يوم يبعثون؟؟.وكما يقال من شابه أباه؛ماكفر ؛فتاريخنا ألدموي ينتقل بالوراثة ؟؟ .فالخلافات ألعشائرية {ألأموية وألعباسية وألعثمانية }؛كانت تحكم بالسيف وقطع ألرؤوس ؛وكان ألأخوة يتقاتلون على ألسلطة ؛مثلما حصل بين ألأمين وألمأمون ؛قتل في معاركهم ألبينية

؛مئات ألألوف من ألأبرياء ؛ لايهمهم سفك ألدماء ؛ألمهم كرسي ألحكم ؟؟؛على مبدأ { ألأمارة ولو على حجارة؟؟}. لايختلف ألنظام ألملكي عن ألنظام ألجمهوري؛قيد أنملة ؛فكلاهما يستعبد ألبلاد وألعباد بالأرهاب والسيف تارة؛وتارة أخرى بالطائرات وألصواريخ وألمدافع ؛أو بالقنابل ألمحرمة دوليا؟؟؛كما حصل في شمال ألعراق ؛ضد ألشعب ألكردي في ألعراق؟؟؛بما يسمى بحملة ألأنفال ؟؟أستعان بواقعة حربية في ألحروب ألبينية ألأسلامية؟؟لتبرير جرائمه ضد شعبه؟؟.ولا ننسى جرائمه ألبربرية ؛في ألأنتفاضة ألشعبانية ضد ألنظام ألفاشي ألصدامي ؛في جنوب ألعراق ؛ ألتي راح ضحيتها عشرات ألألوف بين جريح وقتيل؟؟. كيف يحترمنا ألعالم ؛ونحن نقتل بعضنا ألبعض ألآخر ؛بدم بارد .ألحروب في أليمن وسوريا وليبيا؛مستمرة ؛ولم تتوقف لحد ألآن ؛وكلهم يرجعون ألى قومية واحدة ودين واحد ؟؟هل سمعتم بحروب في ألهند أو في جنوب أفريقيا ؛منذ ألأستقلال ألى يومنا هذا ؟؟؛هاتين ألدولتيين ؛ تضم قبائل وأديان لاتعد ولاتحصى ؛ تحكمها حكومات محلية ومركزية ؛ورغم ألفقر ألمدقع ؛فلم نسمع أن ألفقراء هجموا على ألأغنياء من أبناء جلدتهم ؛في هذين ألبلدين وقطعوهم أربا أربا ؟؟؛كما نفعل نحن بين مكوناتنا ألدينية وألعرقية ؛منذ صد ر ألأسلام ألى يومنا هذا؟؟.ألدول ألمجاورة لنا آيران وتركيا ؛متقدمة في كافة ألمجالات ألعلمية وألصناعية وألزراعية ؛وتصدر منتجاتها ألى كافة أنحاء ألعالم ؛فلماذا لانقتدي بهم ؟؟ .د.عبد ألحميد ذرب