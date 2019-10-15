أنصفوا أبناء التنظيم المنتخبين والغير مفرغين بالمحافظات الجنوبية

بقلم :- سامي ابراهيم فودة

تحية الثورة وشرف الانتماء لها ولفلسطين أرضاً وشعباً وعلماً وهوية وبعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ القائد العام لحركة فتح / محمود عباس ” أبو مازن ”

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الأخوة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري

أخاطبكم بمن هم عرين الشرعية وحصنها المنيع وعيونها اليقظة الساهرة وقلبها النابض وعقلها المفكر وسيفها البتار وسياجها الحامي وذراعها الواقي وعصب وحواس وعماد التنظيم وأركانه علي الأرض….

أنهم رجال الفتح الغر الميامين عنفوان الديمومة والمخزون الاستراتيجي ورمانه الميزان التنظيمي في المحافظات الجنوبية والقوة الحقيقة والرهان الرابح التي تستند عليها القيادة الفتحاوية في مواقفها المصيرية لشعبنا الفلسطيني في مواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية ومشروعنا الوطني…

إنهم رجال الوطن فرسان الفتح القابضين على الجمر والملتزمين بكافة القرارات التنظيمية والمدافعين عن المؤسسات الشرعية هؤلاء من دفعوا الثمن وتحملوا وصبروا على الكثير من الأذى والظلم والبلاء وضروب المحن طوال سنوات الانقلاب من ذوي القربى في غزة..

لهذا نرجوا من فخامة سيادتكم وكلنا امل وثقة بكم وبعدالتكم وانصافكم كما عهدناكم دوماً بالعمل على إصدار تعليماتكم إلى الاخوة في جهات الاختصاص بأستيعاب أعضاء الهيكل التنظيمي المنتخبين والغير مفرغين في المحافظات الجنوبية على قيود مؤسسات دولة فلسطين أسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية

وهذا ما نص علية المؤتمر العام السابع لحركة فتح وتوصيات لجنة غزة في انعقاده الاخير في رام الله.

لهذا نطالبكم بأسنادهم وانصافهم وتعزيز صمودهم و حفظ كرامتهم بالحصول علي حقوقهم التنظيمية للعيش بكرامة

والله من وراء القصد