ابرز مرشحي لجنة الاصلاح ومكافحة الفساد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، الاثنين، ان من قرارات اجتماع الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن الوضع السياسي والأمني و”التطورات الخطيرة، إقرار تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ لوضع برنامج وطني استراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة وكذلك مخرجاتها بتوقيتات محددة، وعلى أن يجري احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها”.

من جانبها اكد مصدر قريب من الاجتماع ترشيح عدد من الخبراء العراقيين المعروفين بالاستقلالية السياسية والمهنية والنزاهة لعضوية اللجنة ابرزهم ما الاسماء التالية:

1. الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح

2. خبير الانتخابات والشأن الدولي الدكتور عبد الحسين الهنداوي

3. الخبير الاقتصادي السيد باسم جميل أنطوان

4. الخبير في الشأن العربي الدكتور سيار الجميل

5. القاضي والخبير القانوني السيد رزكار امين

6. الخبير القانوني السيد علي التميمي

7. خبير القضايا الاستراتيجية الدكتور فارس كمال نظمي

8. استاذ القانون الدولي الدكتور نوري الطالباني

9. رئيس منظمة راصد لدعم النزاهة، الدكتور عبد الرزاق السلطان

10. الخبير النفطي الدكتور حمزة الجواهري

11. الباحث العلامة السيد رحيم ابو رغيف

12. الخبير الاقتصادي الدكتور طالب البغدادي

13. الخبير التربوي الدكتور محمد الربيعي

14. خبير الشؤون الدولية الدكتور هشام داود

15. خبير الانتخابات والقانون السيد صفوت رشيد صدقي