الجيش السوري يدخل منبج

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، إن قوات النظام السوري دخلت مساء اليوم الاثنين مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت وكالة ‹سانا› الرسمية: «وحدات من الجيش العربي السوري تدخل مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي».

وفي وقت سابق اليوم، تم الإعلان عن دخول قوات النظام إلى بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وبلدة تل تمر بريف الحسكة، مع تضارب الأنباء حول مصير مدينة الطبقة التابعة للرقة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان إدارة PYD مساء أمس اتفاقها مع دمشق على دخول قوات النظام لمناطق سيطرتها بهدف التصدي للهجوم التركي الذي دخل يومه السادس.

وتتزامن هذه المستجدات أيضاً، مع إعلان واشنطن سحب كامل قواتها من شمالي سوريا، وأنباء مماثلة فيما يخص القوات البريطانية والفرنسية.