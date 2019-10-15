الحكومة تقر بناء وحدات سكنية وتقدم أسماء المرشحين لمجلس الخدمة الاتحادي

وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2019) بشأن بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة، وتخويل وزارة الإعمار والاسكان صلاحية تعديل المبلغ الوارد في الفقرة الخامسة من القرار المذكور لتغطية المعالجات الفنية اللازمة .

واصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدت ،اليوم الثلاثاء ، برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قرارات “مهمة” أخرى ، وناقش مجلس الوزراء تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي واطلع على الاسماء المتقدمة وتم فرز المستوفين للشروط القانونية الذين تنطبق عليهم الضوابط والبالغ عددهم (51) متقدما وسيتم ترشيح (11) منهم الى مجلس النواب.

وذكر بيان صادر عن المجلس انه تمت الموافقة على تخصيص مبلغ قدره (5) خمسة مليارات دينار الى وزارة الداخلية / قيادة قوات حرس الحدود من تخصيصات احتياطي الطوارئ لسنة 2019 لاكمال المنظومة الامنية المتكاملة شمال الفرات (القائم – منفذ ربيعة ).

و اضاف البيان مجلس الوزراء صوت بالموافقة على تحديد أجور الخبراء المزمع تعاقدهم مع مصرف الرافدين .

واردف البيان مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية بصرف مبلغ (3) ثلاثة مليارات دينار الى محافظة كربلاء من مبالغ الطوارئ كتخصيصات تشغيلية لغرض تغطية احتياجات المحافظة في زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن رسوم حماية المنتج ، حسب البيان.

وتابع البيان ان مجلس الوزراء أقر توصيات الاجتماع التشاوري (43) بشأن مشاريع القرض الياباني، ووافق المجلس على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن منع استيراد منتج علب الالمنيوم المعدنية .