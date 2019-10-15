القضاء يصدر أمرا بالقبض على ضابطين في شرطة واسط تسببوا باستشهاد متظاهرين

بغداد / إعلام القضاء

اعلنت محكمة تحقيق الكوت إصدارها أمرا بالقبض على ضابطين اثنين منسوبين لشرطة واسط تسببوا باستشهاد متظاهرين في المحافظة.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة تحقيق الكوت اصدرت أمرا بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة”.

وأضاف المراسل أن “المحكمة اطلعت على التسجيلات الفيديوية للكاميرات القريبة من محلات الحوادث ودونت أفادات الشهود”.

وتابع أن” المحكمة أصدرت أمرها استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات ومفاتحة مرجعهم لغرض تنفيذ الأمر استنادا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.