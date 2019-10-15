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ترامب: لا أمانع أن تقوم روسيا أو الصين أو «نابليون بونابرت» بحماية الكورد السوريين

ترامب: لا أمانع أن تقوم روسيا أو الصين أو «نابليون بونابرت» بحماية الكورد السوريين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يكترث لهوية الجهة التي ستحمي الكورد السوريين، مشيراً إلى أنه يفضل الاهتمام بالجدود الجنوبية لبلاده على أن يحمي حدود سوريا التي يحكمها من وصفه بـ «العدو»، في إشارة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر تويتر: «بعد إنهاء خلافة داعش بنسبة 100% سحبت قواتنا من سوريا، فلندع سوريا والأسد ليحموا الكورد ويقاتلوا تركيا من أجل أرضهم، لقد قلت لجنرالاتي: لم علينا أن نقاتل في سوريا، لنحمي أرض عدونا؟».

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: «لا أمانع بأن تساهم أي جهة بمساعدة سوريا على حماية الكورد، روسيا أو الصين أو نابليون بونابارت، أتمنى أن يقوموا بعمل جيد، نحن نبعد 7000 ميل».

ونوه ترامب إلى أن البعض يريده أن يحمي حدود سوريا التي تبعد 7000 ميل عن أمريكا، والتي يحكمها بشار الأسد، الذي وصفه بـ «العدو»، مؤكداً أنه يفضل الاهتمام بالحدود الجنوبية لبلاده على ذلك.

وكان ترامب قد أعلن عن سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل عملية ‹نبع السلام› التي تشنها تركيا على شمال شرق سوريا منذ الأربعاء.

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