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جيل ” شيعي ” جديد ينهض صاحيا من غفوة أوهام وعتمة سرادب

بقلم مهدي قاسم

لا يكاد المرء أن يصدق عينيه وهو يتأمل آلافا من شباب
وفتيان من أبناء الجنوب الفقراء ، وهم ملتهبين حيوية ، إصرارا ، أملا ، عزيمة ، على تغيير أوضاعهم وأحوالهم المزرية و البائسة نحو الأفضل و الأحسن ، و بأي ثمن كان حتى ولو بتضحية حياتهم التي هي أغلى و أثمن ما يملكون ، فرأيناهم يندفعون بصدور عارية ، غير آبهين
من رصاصات غادرة ، تستهدفهم بتصويب دقيق من على سطوح عالية من قبل قناصين قتلة ، لأنهم ربما قد اكتشفوا كم كانوا غافلين أومستغفلين ، بل ومضللين من قبل ساسة إسلاميين وممن يدعمهم من أصحاب عمائم منتفعين ، الذين طالما اوهموهم بتفاهة الحياة الدنيا في الوقت الذي هم
ينعمون بنعمة هذه الدنيا كملوك صغار ، فأخذ هؤلاء الشباب و الفتيان يصحون شيئا فشيئا ــ كمن يصحو من تأثيرات مخدرات ــ من غفوة أوهام ، وهم يزيحون غشاوة سميكة من رماد أضاليل وأباطيل من على عيونهم و عقولهم و أذهانهم ليجددوا أرواحهم الغضة والجامحة و الظامئة نحو
حرية وانعتاق خارج وصايا ثيوقراطية صارمة و خانقة و بوعي متمرد على التقية الكاذبة و المنافقة والمتواطئة أصلا مع الفاسدين واللصوص ، وبشيئ من خيبة و سخط ونقمة على من قاموا بخدعتهم كل هذه المدة الطويلة ، ولكن برؤية جديدة ترنو نحو الحياة و الأمور و العالم و المستقبل
بمنظار أمل آخر تماما ، هو أقرب إلى المطالبة بالحقوق والمساواة والحياة الكريمة ، منها إلى الاستسلام للأمر الواقع والانتظار السلبي من أجل اللاشيئ ، علاوة على ذلك ، بحضور جمالي لافت من أناقة وذوق عصريين مع طموح جامح ومندفع نحو أفضل و أجمل ، طبعا دون نسيان الثوابت
العامة و الجذور العميقة ، انتماء و أصالة ، و إذا بهم يكادون أن يسجلوا تاريخا جديدا من أمل ، من صحوة ، من انتفاضة ، و ربما من لهيب ثورة أيضا ، و خاصة بعد ركود وخمود وهمود طويل وطويل جدا ، ظنناه ليلا مظلما بلا نهاية ! ، و إذا بهم ينتفضون فجأة كبركان ثائر زَلزَل
و أرعب ، بعد ساعات ، طمئنانة الفاسدين والمتواطئين معهم من الشياطين المعممين ..

أنه ذلك الجيل الإنترنتي الذي تربى على ما يقدمه له العم
غوغل و أخوانه و أخواته من مواقع ومنابر من أخبار ومعارف وعلوم وثقافة عامة ، نعم ، الجيل ” الشيعي ” الثائر و الجديد الذي سيمضي حثيثا في طريق الصمود و التضحية ، بعدما تخلص متحررا من قيود الأباطيل و الأوهام والخزعبلات و من وصايا أصنام سرادب ، و الذي أرجع للشيعة
العراقيين شيئا من احترام العالم ، بعدما فُقد هذا الاحترام و زال بسبب ساسة لصوص فاسدين و خسيسين و خيانتهم الوضيعة و عمالتهم الذليلة للأجندة الأجنبية ..

فتحية لهم و كل آيات الاحترام التبجيل ! .

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