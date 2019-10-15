نعيم الهاشمي الخفاجي

بوتين اعاد الهيبة لروسيا واصبحت روسيا اليوم اقوى من روسيا في العهد السوفياتي، بعهد السوفيت كانت اموال البترول والغاز الروسي تدفع لجمهوريات اوروبا الشرقية في اسم مساعدة اعضاء حلف وارسو، بينما اليوم كل الاموال التي كانت تنفق لدول اعضاء واسو تصرف للشعب الروسي، الزعيم بوتين دافع عن اصدقاء روسيا والدليل تدخلة في سوريا واستطاع هزيمة فيالق من الارهابيين الذين تم احضارهم من اكثر من ١٠٠دولة من دول العالم، بوتين لم يطلب من السوريين والايرانيين ان يعطوه الاموال ثمن حمايتهم مثل مافعلها الحلاب ترمب والذي حلب ابقار الخليج وسخر من حكامهم امام جمهوره، التقارب الروسي السعودي لايمكن ان يجعل السعودية خارج النفوذ الامريكي، تبقى السعودية خاصة للسوق الامريكية ولايمكن لهم التفكير خارج النفوذ الامريكي، تزوجوهم زواج كاثوليكي مسيحي يمنع الطلاق للموت وان كان احد الزوجين لايطيق الآخر، لكن زيارة الزعيم بوتين ولقائة الى الملك سلمان بن عبد العزيز، ، افي يوم (الاثنين)، وتوقيع اتفاقيات شراكة في الطاقة السعودية – الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي البلدين، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي وهو الحاكم الفعلي للسعودية

بوتين حصل على حصة من عقود السعودية للشركات الروسية خدمة لبلده روسيا العظمى

وكالمعتاد صرح المسؤولين أن البلدين يهدفان من خلال الاتفاقيات إلى «تطوير العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية التي تشمل: صناعة البترول، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والعدل، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية وغيرها من القطاعات الأخرى»

لكن الواقع رغم تلك المقدمات زيارة بوتين للسعودية الغاية حصول روسيا لحصتها وايضا بوتين شخصية مقبولة ومؤثرة لحل الصراع الايراني السعودي والعمل لايقاف حرب اليمن من خلال اعطاء ضمانات،

سبق للملك السعودي ان زار روسيا عام ٢٠١٥ لتعزيز العلاقات مع روسيا العظمى والتي سوف يصبح للروس دور مؤثر في الخليج والشرق الاوسط، يفترض بدول الخليج التقرب من الروس والصينيين فهم قادرون على حمايتهم بحلب عادي لايصل مثل حلب الحلاب الماهر ترمب، الروس لايحلبون اصدقائهم، ولايهينون اصدقائهم ولايعاملوهم معاملة العبيد، لذلك بوتين يبقى شخص قادر على العمل على حل النزاعات والصراعات لديه علاقة جيدة مع اسرائيل ومع سوريا ومع ايران فهو لاعب جيد في تهدئة الصراعات، القيادة الروسية استقبلت وفد من حكومة صنعاء لليمن الشمالي قبل اقل من شهر في موسكو، الاخبار تشير ان بوتين يسعى ليوقف حرب اليمن واحلال السلام، السعودين لايمكن لهم ان يتحرروا من التبعية الذيلية للامريكان لقد اثبت علماء النفس وعلماء الاجتماع رفض الكثير من الناس التحرر من العبودية لانهم نشئوا في بيئة الخنوع والذل لذلك لايمكن لمن امتهن العبودية ان يصبح انسان صاحب كرامة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.