لهذا السبب لم تتدخل امريكا بـ”قوة” في ملف تظاهرات العراق !

أوضح رئيس حزب ‹المستقبل الدستوري العراقي› انتفاض قنبر، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة الامريكية لم تتدخل بقوة وعلى مستوى رفيع في شأن المظاهرات التي شهدتها العراق والاحداث التي رافقتها من اعتداء على المتظاهرين خلال الايام القليلة الماضية بسبب قرب موعد الانتخابات الامريكية ، لافتاً الى ان الشأن الداخلي الامريكي هو الذي يشغل اهتمام ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

قنبر قال ان ” امريكا كانت داعمة ومتضامنة مع المظاهرات من خلال قناة (الحرة) التي حرصت على تغطية اخبار المتظاهرين بمهنية عالية” . مضيفاً بأن ” الادارات الامريكية ومع اقتراب الانتخابات فانها تحاول ان تنأى بنفسها عن التدخلات الخارجية وتقلل من التركيز على الملفات الخارجية “.

واشار قنبر الى ان الرئيس ترامب كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بالتقليل من التدخلات الخارجية لامريكا في منطقة الشرق الاوسط .

وأكد رئيس حزب المستقبل الدستوري العراقي ، ان “امريكا كانت داعمة ومتضامنة مع المظاهرات من خلال قناة الحرة الفضائية والتي حرصت على تغطية اخبار المتظاهرين بمهنية عالية “، لافتاً الى ان “قناة الحرة مدعومة بمبالغ طائلة وهي قناة رصينة ساهمت بكشف الكثير من الحقائق في العراق” وفق قوله .